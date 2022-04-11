Son dakika... Almanya Aile Bakanı Spiegel istifa etti

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Olaf Scholz kabinesinde Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak görev yapan Yeşiller’li Bakan Anne Spiegel istifa etti.

Anne Spiegel, Şansölye Olaf Scholz'un geçen yıl göreve başlamasından bu yana federal hükümetinden ayrılan ilk bakan oldu.

Geçen yıl meydana gelen sel felaketinin yaşandığı dönemde Rheinland-Pfalz Çevre Bakanı olan Anne Spiegel’in, selden 10 gün sonra ailesiyle birlikte dört haftalığına Fransa tatiline gitmesi eleştirilmişti.

Geçen yıl Almanya’daki sel felaketinde 180’den fazla kişi hayatını kaybetti, Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde binaların yanı sıra köprüler çöktü, otoyollarda büyük ölçüde hasarlar meydana geldi.

Her ne kadar hem eyalet hükümeti hem de federal hükümet mali yardımda bulunsa da hâlâ bazı kesimlerde sel felaketinin izlerinin giderilemediği belirtildi.

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