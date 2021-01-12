Son dakika...Alman polisinden 'dünyanın en büyük darknet piyasasına' baskın

Son dakika haberleri... Alman polisinin 'dünyanın en büyük darknet piyasasını' kapattığı bildirildi.



Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri ve kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan ve "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı ifade edildi.



Adli makamlar, Oldenburg polisinin şüpheliyi hafta sonu gözaltına aldığını ve söz konusu web sitesinin pazar günü erişime kapatıldığını söyledi.