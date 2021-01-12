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Dünya
hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 12.01.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Son dakika...Alman polisinden 'dünyanın en büyük darknet piyasasına' baskın

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Son dakika...Alman polisinden 'dünyanın en büyük darknet piyasasına' baskın
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Son dakika haberleri... Alman polisinden yapılan açıklamayla, Oldenburg kentinde yürütülen operasyon neticesinde, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

Son dakika haberleri... Alman polisinin 'dünyanın en büyük darknet piyasasını' kapattığı bildirildi.

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri ve kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan ve "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı ifade edildi. 

Adli makamlar, Oldenburg polisinin şüpheliyi hafta sonu gözaltına aldığını ve söz konusu web sitesinin pazar günü  erişime kapatıldığını söyledi.

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