Son dakika: Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi.

Aliyev yaptığı açıklamada Azerbaycan - Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu'nda yer alan Fransa, Rusya ve ABD'nin önyargılı davrandığını ve grupta yer alan Türkiye'nin de mutlaka eş başkanlardan biri olması gerektiğinin altını çizdi.

Aliyev sözlerine 'Batılı ülkeler kabul etmek istemese de Türkiye'nin bu konuda söyleyeceği sözler büyük ve önelidir, Türkiye bu konuda tarafsız ve adaletli davranacaktır.' diye devam etti.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: AZERBAYCAN, İNSANİ ATEŞKESE UYUYOR

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun geçici insani ateşkese uyduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın ateşkesi ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, "Azerbaycan ordusunun Hadrut'a girmek için askeri yığınak yaptığına ilişkin iddialar ve şiddetli çatışmaların yaşandığına dair yayılan bilgiler Ermenistan tarafının dezenformasyonudur. Hadrut, birkaç gün önce Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ateşkese uyuyor ve aktif savaş faaliyeti yürütmüyor." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.