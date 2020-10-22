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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 22.10.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Aliyev'den flaş açıklamalar

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Son dakika: Aliyev'den flaş açıklamalar
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'da Azerbaycan - Ermenistan yaşanan çatışmalarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'da Azerbaycan - Ermenistan yaşanan çatışmalarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 

Aliyev, açıklamasında Karabağ'a barış gücü yerleştirilmesine karşı olmadıklarını belirtirken "Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesine karşı çıkmıyorum." ifadesini kullandı. 

Öte yandan, Aliyev, bu konuda Bakü'nün kendi koşullarını sunacağını sözlerine ekledi. 

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