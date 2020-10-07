Son dakika: Aliyev ve Putin'den kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan - Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme Aliyev'in basın ofisi tarafından duyuruldu.

İkili arasında gerçekleştirilen görüşmede Putin Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili kaygılarını dile getirirken çatışmaların durdurulmasını istedi.

Bölgede yaşananları 'trajedi' olarak değerlendiren Putin bölgede yaşanan çatışmaların 25 yıldır yaşanan en ölümcül çatışmalar olduğunu belirterek Moskova2nın durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Putin bölgede yaşananlarla ilgili olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da sürekli temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.