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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Aliyev: Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklilik yarattık!

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Son dakika... Aliyev: Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklilik yarattık!
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yapıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yapıyor. 

Aliyev konuşmasında 'Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık.' ifadesini kullanırken 'Herkes bu gerçeği kabullenecek' dedi.

Aliyev 'Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler.' derken Dağlık Karabağ vatandaşlarına da güvenli bir yaşam garantisi vermiş oldu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." ifadelerini kullandı.

 

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