Son dakika: Alevler nükleer tesise yaklaştı... Sibirya'daki yangının dumanı Kuzey Kutbu'na ulaştı!

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Dünyanın bir çok bölgesi yangınlarla mücadele son sürat sürüyor.

Yangınlarla mücadele eden ülkelerden birisi de Rusya. Rusya'nın Sibirya bölgesinde haftalardır süren yangın neredeyse 4 milyon hektarlık alanı küle çevirdi.

Yangınının boyutlarını gözler önüne seren bir fotoğraf ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) geldi.

NASA tarafından paylaşılan karede yangının dumanlarının 3 bin kilometre ötedeki Kuzey Kutbu'na ulaştığı görüldü. Uzmanlar bu durumu 'tarihtr bir ilk' olarak nitelendirdi.

Öte yandan yangınlar şimdi bölgedeki nükleer araştırma laboratuvarlarını ve yüzlerce evi tehdit ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, şiddetli orman yangınları, olağanüstü hal ilan edilen Sarov kasabasındaki çok gizli bir Rus nükleer araştırma merkezini tehdit ediyor.

Aynı habere göre, söz konusu tesiste Putin'in yeni hipersonik cephaneliği de dahil olmak üzere en son stratejik füzeler tasarlanıyor.

Rusya'nın IL-76 uçağı, BE-200 uçağı ve altı Mi-8 helikopteri de dahil olmak üzere binlerce kişi ile yangına müdahalesi sürüyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bölgedeki pek çok köyün tahliyesine devam ediliyor.

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