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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Aleksey Navalni'nin hapis cezası onandı!

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Son dakika: Aleksey Navalni'nin hapis cezası onandı!
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Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalni'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.

Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalni'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.

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