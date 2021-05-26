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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 26.05.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Alaska'da volkan patlaması: Kırmızı alarm verildi

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Son dakika... Alaska'da volkan patlaması: Kırmızı alarm verildi

Alaska'daki Great Sitkin Adası'nda bulunan volkan harekete geçti. Aktif hale gelen volkan ile ilgili kırımızı alarm verildi.

Alaska Volkan Gözlemevi (AVO) ve US Geological Survey (USGS) Alaska'daki volkanın aktif hale geldiğini açıkladı.

Açıklamada patlama nedeniyle bölgede kül bulutu olduğu bilgisine yer verildi.

AVO, harekete geçen volkan ile ilgili 'atmosfere önemli miktarda volkanik kül salınımı' anlamına gelen kırmızı alarm verdi.

AVO, ek patlamalar olabileceği konusunda uyardı.

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