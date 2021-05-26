Son dakika... Alaska'da volkan patlaması: Kırmızı alarm verildi
Alaska'daki Great Sitkin Adası'nda bulunan volkan harekete geçti. Aktif hale gelen volkan ile ilgili kırımızı alarm verildi.
Alaska Volkan Gözlemevi (AVO) ve US Geological Survey (USGS) Alaska'daki volkanın aktif hale geldiğini açıkladı.
Açıklamada patlama nedeniyle bölgede kül bulutu olduğu bilgisine yer verildi.
AVO, harekete geçen volkan ile ilgili 'atmosfere önemli miktarda volkanik kül salınımı' anlamına gelen kırmızı alarm verdi.
AVO, ek patlamalar olabileceği konusunda uyardı.
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