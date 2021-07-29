Son dakika... Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi (USGS), depremin Perryville kasabasının 91 kilometre güneydoğusunda meydana geldiğini duyurdu.

Depremin herhangi bir can kaybına neden olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

İlk olarak 7.3 olarak açıklanan deprem önce 7.9'a sonra 8.2'ye revize edildi.

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