Son dakika... Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre, Alaska'da TSİ 9.15'te 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Alaska'da 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi (USGS), depremin Perryville kasabasının 91 kilometre güneydoğusunda meydana geldiğini duyurdu.
Depremin herhangi bir can kaybına neden olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.
İlk olarak 7.3 olarak açıklanan deprem önce 7.9'a sonra 8.2'ye revize edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...