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Son dakika: Alaska ve Haiti'de peş peşe şiddetli depremler
Son dakika haberine göre ABD'nin Alaska eyaletinde ve Haiti'de peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. Alaska'daki depremin büyüklüğü 6.9, Haiti'deki depremin büyüklüğü ise 7.2 olarak açıklandı.
ABD'nin Alaska eyaletinde 6.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Haiti'de ise 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Görgü tanıkları depremin adanın neredeyse tümünde hissedildiğini ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.