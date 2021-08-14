MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Alaska ve Haiti'de peş peşe şiddetli depremler
GeriDünya Son dakika: Alaska ve Haiti'de peş peşe şiddetli depremler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.08.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Alaska ve Haiti'de peş peşe şiddetli depremler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Alaska ve Haiti'de peş peşe şiddetli depremler

Son dakika haberine göre ABD'nin Alaska eyaletinde ve Haiti'de peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. Alaska'daki depremin büyüklüğü 6.9, Haiti'deki depremin büyüklüğü ise 7.2 olarak açıklandı.

ABD'nin Alaska eyaletinde 6.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Haiti'de ise 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Görgü tanıkları depremin adanın neredeyse tümünde hissedildiğini ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi