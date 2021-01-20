Son dakika: Akdeniz'de göçmen teknesi battı, çok sayıda ölü var!

Birleşmiş Milletler göç dairesi tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında meydana gelen gemi kazasında en az 43 göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.



Uluslararası Göç Örgütü, geçtiğimiz gün meydana gelen kazanın, Avrupa'da daha iyi yaşamlar arayan göçmenleri içeren 2021'deki ilk deniz felaketi olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri, Libya'nın batı kasabası Zuwara'daki sahil güvenlik ekiplerinin 10 göçmeni kurtarıldığını bildirdi.



Yetkililer kurtarılan 10 kişinin Batı Afrika ülkelerinden olduğunu aktardı.

Teknenin Salı günü erken saatlerde Libya'nın Zawiya kentinden ayrıldığını ve açık denizde motoru arızalandıktan birkaç saat sonra alabora olduğunu söyledi.