Son dakika... Akdeniz'de peş peşe depremler...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 15.51'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.4 olarak duyurdu. Öte yandan, saat 16.01'de 4.4, 16.33'te 5.2 ve 16.45'te 4.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de Girit Adası yakınlarında 6.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ise depremin büyüklüğününü 6.4 olarak açıkladı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan, 6.3'lük depremin ardından saat 16.01'de de 4.4, 16.33'te 5.2 ve 16.45'te 4.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.
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