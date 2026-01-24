Son dakika... Suriye'den 'ateşkes uzatıldı' iddiasına yalanlama

Haberin Devamı

Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasındaki müzakerelerin, örgütün yayılmacı tutumu sebebiyle akamete uğramasının ardından ordunun, Arap aşiretlerinin de desteğiyle sahada elde ettiği kazanımlar sonrası varılan ateşkesin bugün sona ermesi öngörülüyordu.

Suriye hükümeti, 18 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için salı günü SDG’ye dört günlük mühlet vermişti. Ancak kulislerde, DEAŞ’lı teröristlerin kamplardan ve cezaevlerinden Irak’a nakillerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla bu sürenin bir aya kadar uzatılacağı konuşuluyordu

AFP: ATEŞKES UZATILDI



AFP haber ajansı da bugün YPG/SDG arasındaki teşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etti. AFP'ye konuşan kaynaklar, ateşkesin YPG'li teröristlerin çoğunlukta olduğu bölgelerin geleceğine ilişkin daha kapsamlı bir anlaşmanın parçası olduğunu aktardı.

"YPG İLE 4 GÜNLÜK ATEŞKESİN UZATILDIĞI İDDİALARI ASILSIZ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin uzatıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan bir kaynak, Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile belirlenen sürenin uzatıldığı yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu yönde aktarılan iddiaların aslı yoktur." ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak’ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Terör örgütü YPG de ateşkese bağlı kalındığını öne süren bir açıklama yapmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamada ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG’ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.