Son dakika: Afganistan'ın Pervan vilayetindeki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

Ajanslara düşen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

Geceden beri devam eden yağışlar sonrası meydana gelen selden sonra yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma operasyonu devam ediyor.

Çok sayıda ailenin sel nedeniyle meydana gelen yıkıntıların altında kaldığını belirten bölgedeki vatandaşlar kurtarma operasyonu için daha fazla görevli getirilmesini talep etti.

Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 45 kişinin selde hayatını kaybettiği belirtilirken 80 civarı da yaralı olduğu ifade edildi.

Vilayet yetkilisi Wahida Shahkar ise ölü sayısının 66 yaralı sayısınınsa 90'dan fazla olduğunu açıklarken 500 evin oturulamayacak duruma geldiğini iddia etti.

Bölgede toprak yığınlarının altında hala insanlar olduğuna dair haberler gelmeye devam ediyor.

Afganistan Devlet Başkanı bölgede acil durum ilan etti.

Ülkede her yıl meydana gelen seller çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor.