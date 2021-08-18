Son dakika... Afganistan'da Taliban'a karşı flaş gelişme! İşte direnişin yeni lideri

Afganistan'ın sadece 10 günde Taliban tarafından ele geçirilmesinin yankıları sürüyor.

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile ülke adeta kaosa teslim olmuş durumda.

Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek umudu ile Kabil'deki havalimanına akın ederken, ülkedeki direniş hareketinden flaş bir adım geldi.

Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hafızalara kazınan ve 'efsane komutan' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini ateşledi.

Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde açıklamalarda bulundu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söyledi ve savaşacağına söz verdi.

Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

Bugün ortaya çıkan görüntülerde, Mesud'un ağır silahlı bir maiyet eşliğinde, Sovyet yapımı bir askeri helikopter olan Afgan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17'ye bindiği görülüyor.

Söz konusu bölge, 1990'lardaki iç savaş sırasında uzun süre Taliban'a düşmemesi ile adından söz ettirmişti.

TALİBAN PROTESTOSU: 2 ÖLÜ

Öte yandan Kabil'in doğusundaki Celalabad Taliban karşıtı protesto düzenlendi.

Afganistan bayrakları taşıyan göstericiler, kent meydanındaki Taliban bayrağını indirdi. Al Jazeera'da yer alan habere göre, bunun üzerine Taliban militanları protestocuların üzerine ateş açtı.

Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle en az iki kişi hayatını kaybetti.

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