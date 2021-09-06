Son dakika... Afganistan'da son durum: Pençşir direniş lideri 'ulusal ayaklanma' çağrısında bulundu

Taliban'ın 'Pençşir'i ele geçirdik' açıklaması sonrası gözler bölgedeki son gelişmelere çevrilmiş durumda.

Ülkedeki Taliban karşıtı direnişin 'son kalesi' olarak anılan bölgeden gelen kareler Taliban'ın stratejik noktaları aldığına işaret ediyor.

Taliban 'savaş bitti' derken direnişten şaşırtan bir açıklama geldi. Pençşir direnişine liderlik eden isimlerden Ulusal Direniş Cephesi komutanı Ahmed Mesud Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısında bulundu.

Mesud, medyaya gönderilen sesli mesajında, 'İçeride veya dışarıda nerede olursanız olun, sizleri ülkemizin onuru, özgürlüğü ve refahı için ulusal bir ayaklanmaya davet ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası Kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtmişti.

Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.

Salih'in nerede olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken, Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak 'Güvendeyim' mesajı vermişti.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Pençşir'deki hükümet binasına Taliban bayrağının çekildiğini gösteren görüntüleri paylaştı.

Askeri uzmanlar bu görüntülerin direniş hareketinin yok olduğuna işaret edebileceği yorumunda bulundu.

Uzmanlar Taliban'ın kısa sürede bölgeye girebilmesinde ABD'nin geride bıraktığı silahların örgütün eline geçmesinin önemli rol oynadığının altını çizdi.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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