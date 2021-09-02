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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Afganistan'da son durum: Direnişçilerden 'düzinelerce Taliban militanını öldürdük' iddiası!
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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.09.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Afganistan'da son durum: Direnişçilerden 'düzinelerce Taliban militanını öldürdük' iddiası!

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Son dakika... Afganistan'da son durum: Direnişçilerden 'düzinelerce Taliban militanını öldürdük' iddiası!

Taliban'a karşı son direniş olarak gösterilen Pençşir'den yeni görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor... Taliban'ın 'kuşattık' açıklamasına direnişten yanıt geldi. Ulusal Direniş Cephesi, düzinelerce Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.

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  • Afganistanda son durum: Direnişçilerden düzinelerce Taliban militanını öldürdük iddiası
  • Afganistanda son durum: Direnişçilerden düzinelerce Taliban militanını öldürdük iddiası
  • Afganistanda son durum: Direnişçilerden düzinelerce Taliban militanını öldürdük iddiası
  • Afganistanda son durum: Direnişçilerden düzinelerce Taliban militanını öldürdük iddiası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.

Başkent Kail dahil ülkenin pek çok noktasında gücü ele geçiren Taliban'ın elinde bulunduramadığı tek bölge ise Pençşir

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den yeni görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor.

Son dakika: Talibanın ölüm listesi için yeni iddia... İşte listenin tepesindeki isim
Son dakika: Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia... İşte listenin tepesindeki isim!

Uluslararası haber ajansı AFP'nin bölgeden geçtiği son görüntülerde direnişçilerin Pençir Vadisi'nde devriye gezdikleri ve tam teçhizatlı bir şekilde Taliban militanlarını bekledikleri görülüyor.

Taliban'ın 'kuşattık' açıklaması sonrası bölgede çatışmaların yaşanabileceğinden endişe ediliyordu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, korkulan oldu.

Bölgeyi Taliban'a karşı savunma sözü veren Ulusal Direniş Cephesi (NRF), düzinelerce Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Son dakika... Afganistanda son durum: Taliban Pençşirin dünya ile bağlantısını kesti
Son dakika... Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in dünya ile bağlantısını kesti!

Geçtiğimiz günlerde Afganistan merkezli TOLO News'te yer alan habere göre ise direnişi büyümeden engellemek isteyen Taliban buradaki bir karakolu hedef aldı ancak direniş güçleri tarafından geri püskürtülmüştü

DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR

Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Son dakika: Talibanın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar
Son dakika: Taliban'ın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar!

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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