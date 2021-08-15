Son dakika haberi: Afganistan'da son durum... Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Taliban'ın kontrolüne geçti

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Dünyanın bir numaralı gündem maddesi Afganistan... ABD'nin bölgeden çekilmesiyle son bir haftada dehşet verici bir hızla kontrolü eline alan Taliban, başkent Kabil'e girdi.

Uluslararası ajanslar ve dünya medyası Afganistan'daki gelişmeleri anbean takip ediyor. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

19.20 - NATO'DAN KRİTİK AÇIKLAMA NATO

Genel Sekreterı Jens Stoltonberg, tahliyelerin kolaylaştırılmasını ve koordinasyonu sağlamak üzere İttifak'ın Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın açık kalmasına destek sağladığını duyurdu.

19.15 - ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARI YAYINLADI

ABD Büyükelçiliği, Hamiz Karzai Havalimanı'na doğru giden vatandaşlarına güvenli bir yere sığınma çağrısı yaptı. Kabil'deki güvenlik durumunun havalimanı dahil hızla değiştiğini belirten Büyükelçilik, "havalimanında yangın çıktığına" dair haberler geldiğini aktardı.

19.05 - CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ELE GEÇİRDİLER

Reuters'a konuşan iki Taliban yetkilisi, ülkede bir barış hükümeti olmayacağını ve iktidarın tamamen kendilerine devredilmesini beklediklerini ifade etti. Taliban militanlarının Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip kontrolü ele aldığı aktarıldı.

19.00 - BBC MUHABİRİ ÜZERİNDEN MESAJ

BBC muhabiri Yalda Hakim ile iletişim kuran Taliban müzakerecisi Süheyl Şahin, Afganistan halkının canlarının güvende olduğu mesajını verdi. Şahin, "Afganistan'daki halka, bilhassa Kabil şehrindekilere canlarının ve mallarının güvende olduğu güvencisini veriyoruz. Kimseden intikam alınmayacak. Biz bu insanların ve ülkenin hizmetkârlarız" ifadelerini kullandı.

18.55 - EŞREF GANİ'Yİ SUÇLADI

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan'da yaşanan durumdan Eşref Gani'yi sorumlu tutarak, Gani'den "eski cumhurbaşkanı" olarak bahsetti. Abdullah, Allah'ın Gani'yi sorumlu tutacağınız ve halkın da onu yargılacağını ifade etti.

18: 30 - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Afganistan'daki temel diplomatik varlığını, Hamid Karzai Havalimanı yakınına konuşlandırılacak büyükelçilikte sürdüreceğini söyledi. Blinken, "İnsanları büyükelçilikten şu anda havaalanındaki bir yere taşıyoruz. Bir numaralı önceliğim halkımızın emniyeti ve güvenliğidir." ifadesini kullandı.

17.50 - 'YAĞMAYI ÖNLEMEK İÇİN..'

Afgan televizyonu Tolo TV'nin haberine göre, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Taliban savaşçılarına, Kabil'de yağmalamayı önlemek için bazı bölgelerine girmeleri yönünde emir verildiğini duyurdu.

Sözcü, Afgan güvenlik güçlerinin Kabil'de bazı bölgeleri ve kontrol noktalarını terk ettiğini, Taliban güçlerinin de kaos ve yağmayı önlemek amacıyla kente girdiğini söyledi.

Reuters haber ajansının tanıklara ve İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Kabil'in birçok bölgesinde silah sesleri duyuluyor.

17.45 - EŞREF GANİ AFGANİSTAN'I TERK ETTİ

Reuters'ın Afganistan'da yayın yapan Tolo News'a dayandırdığı son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Afgan yetkili Gani'nin Tacikistan'a gittiğini belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise söz konusu iddianın incelendiği vurgulandı.

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