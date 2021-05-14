Son dakika... Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama: Çok sayıda ölü var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı sırasında patlama oldu.

İlk belirlemelere göre patlama nedeniyle 12 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Afgan polisi tarafından yapılan açıklamada ölenler arasında cami imamının da olduğu bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediğinin altı çizildi.

Patlama, Taliban ve Afgan hükümeti tarafından açıklanan üç günlük ateşkesin ikinci gününde meydana geldi.

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