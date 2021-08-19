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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 19.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Son dakika: Afganistan'da büyük izdiham! Taliban ateş açtı: Çok sayıda ölü var

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Son dakika: Afganistan'da büyük izdiham! Taliban ateş açtı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban güçleri Esedabad 'da düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterileri sırasında ateş açtı, çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Afganistan'ın Esedabad kentinde Taliban'ın, Bağımsızlık Günü gösterileri sırasında ateş açtığı, çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Esedabad'daki Bağımsızlık Günü gösterilerinde Afganistan ulusal bayrağı sallandı ve bunun üzerine Taliban tarafından ateş açıldı.

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Son dakika: Afganistanda büyük izdiham Taliban ateş açtı: Çok sayıda ölü var

Reuters'a konuşan Muhammed Salim isimli görgü tanığı, kayıpların, açılan ateş sonucu mu yoksa izdiham sebebiyle mi olduğunun bilinmediğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Taliban'dan ya da başka bir remi kaynaktan açıklama yapılmadı.

Protestoculara ateş açarak dün üç kişinin ölümüne neden olan Taliban, kimseye zarar verme niyetinde olmadıklarını belirterek, ülkeyi terk etmek için havalimanında bekleyen Afganlara evlerine dönme çağrısı yaptı.

Bugün kutlanan Afganistan Bağımsızlık Günü'nün Taliban karşıtı protestoları artırabileceği belirtilirken, ABD ve diğer Batılı ülkeler vatandaşlarını ve bazı Afganları ülkeden tahliye etmek için girişimlerini hızlandırdı.

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