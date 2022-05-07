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Son dakika... Afgan kadınlarına yeni yasak: Taliban'dan burka kararı!

#Taliban#Afganistan#Burka
Son dakika... Afgan kadınlarına yeni yasak: Talibandan burka kararı

AFP'nin son dakika haberine göre Afganistan'ı ele geçiren Taliban yönetimi yeni bir karar alarak Afgan kadınlarının burka giymeden toplum içine çıkmasına yasak getirdi.

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ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban yeni hamlelerle Afgan kadınlarının hayatını kâbusa çevirmeye devam ediyor.

Afganistan İslam Emirliği'nin üçüncü Yüksek Komutanı olan ve dini bir lider olarak tanınarak Mevlevî unvanını kullanan Taliban tarafından Hibetullah Ahundzade tarafından açıklanan yeni yasaya göre Afganistan'da kadınlar toplum içine sadece burka giyerek çıkabilecek.

Kabil'de bulunan Taliban komuta merkezinden kararı duyuran Ahundzade "Kadınlar bundan böyle kendilerini baştan ayağa örten burkalar giyecektir. Bu hem geleneksel hem de dini kurallara saygılı bir görünümdür." açıklamasını yaptı.

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#Taliban#Afganistan#Burka

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