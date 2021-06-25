Son dakika: ABD'yi sarsan George Floyd cinayetinde karar açıklandı

Mahkemede ilk kez konuşan Derek Chauvin, "Flody Ailesi'ne başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. İleride dikkat çekecek başkaca bilgiler de olacak. Umarım bunlar size biraz gönül rahatlığı verir, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Yargıç Peter Cahill, kararını vermeden önce 15 dakika ara verdi. Chauvin'in avukatları ekstra bir hapis cezası olmaması için hoşgörü talebinde bulundu. Savcılar, Chauvin'in 30 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Aranın ardından mahkeme salonuna dönen Yargıç Cahill, Chauvin'i 270 ay hapis cezasına çarptırdı.



'FLOYD AİLESİ'NİN ACISINI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'

Yargıç Peter Cahill, bu cezaya nasıl vardığını açıklarken, 22 sayfalık karar metnine işaret ederek "Yorumların çok kısa olacak, çünkü çoğu yazılı olacak" ifadelerini kullandı. Bu davanın "hukuki bir analiz" olduğunu ve duygu ya da sempatiye dayanmadığını anlatan Cahill, "Ancak, bu mahkeme salonunda ve salon dışında hissedilen acıyı kabul ediyorum" dedi. Yargıç Cahill, "En önemlisi de Floyd Ailesi'nin acısını kabul etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd, 25 Mayıs 2020'deki olayda polis memurları tarafından yere yüzüstü yatırıldı. Elleri arkadan kelepçelenmiş haldeydi. Beyaz polis memuru Derek Chauvin dizini Floyd'un boğazının üzerinde 9 dakika 29 saniye kaldırmadan bastırdı.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi. Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Chauvin'in boğazına bastırmasıyla nefessiz kalan Floyd yaşamını yitirdi. O gün sokaktan geçen 17 yaşındaki genç kız Daniella Frazier olayın videosunu çekti ve George Floyd'un ölümü tüm dünyaya yayıldı.

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