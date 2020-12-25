Son dakika...ABD’nin güney eyaletlerinden Florida için “iguana yağışı uyarısı” yapıldı

ABD’nin deniz, kum ve güneşi ile ünlü güney eyaleti Florida’nın şehirlerinde çok sayıda iguana insanlarla aynı ortamı paylaşıyor.



Soğuk kanlı hayvanlar olan iguanalar çok düşük sıcaklıklarda yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için uykuya dalıyor. Ağaçlara yuva yapan iguanalar uykuya daldıklarında ağaçlardan yere düşüp yoldan geçen insanları yaralayabiliyor.



İnsanlar için tehlikeli veya saldırgan olmayan iguanalar, süs bitkilerine zarar verirler ve uzun tüneller kazabilirler. 1,5 metre uzunluğa ve yaklaşık 9 kilogram ağırlığa sahip olabilirler.



Bu yönüyle yetkililerin yaptığı “iguana yağışı uyarısı” ciddiye alınması gereken bir uyarı gibi görünüyor.

AĞAÇTAN DÜŞEN İGUANALARI YİYORLAR

Bu durumu para kaynağına dönüştürenler de var. Bazı sosyal medya platformlarında “ağaç tavuğu” adıyla iguanaların yiyecek olarak satışa çıkarıldığı görülüyor.



Öte yandan, Florida Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Enstitüsü de iguana tacos da dahil olmak üzere bir dizi iguana tarifi sunuyor. İguanaların Orta Amerika ve Karayipler’in bazı bölgelerinde avlandığı biliniyor.