DHA
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Son dakika... ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı
ABD’nin Dubai Büyükelçiliği'nden terör saldırısı ihtimali uyarısı yapıldı. Uyarıda, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği belirtildi.
ABD’nin Dubai Büyükelçiliği resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.
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