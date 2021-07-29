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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı!

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Son dakika: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı!

AFP'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketle saldırı düzenlendi.

Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak hükümetinden de henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son dönemde sık sık saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

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