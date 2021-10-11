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Son dakika... ABD'li uzmanlardan 'şartlı normalleşme'ye yeşil ışık!

#Koronavirüs#Kovid-19#Fauci
Son dakika... ABDli uzmanlardan şartlı normalleşmeye yeşil ışık

Tatil döneminin yaklaştığı ABD’de, her ne kadar virüse karşı zafer ilan edilmesi için erken olsa da normalleşmeye dönülebileceği mesajı verildi.

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Koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de uzmanlar 'şartlı normalleşme'ye sıcak bakıyor.

Uzmanlar, aşılama ve maske kullanımına önem verildiği sürece yaklaşan tatil dönemindeki şenlik ve kutlamalara katılmakta bir sorun olmayacağını belirtiyor.

CNN International'a konuşan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD'nin koronavirüs konusundaki en yetkili ismi olan Dr. Anthony Fauci, 'Aşı olmanın neden önemli olduğunu düşünmek için iyi bir zaman. Ama çıkıp Cadılar Bayramı gibi yaklaşan tatillerin tadını çıkarabilirsiniz' dedi.

VAKALAR 100 BİNİN ALTINDA

Yeni enfeksiyonların ve hastaneye yatışların azaldığı ABD’de Kovid-19 tablosu iyiye gidiyor.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, günlük vaka sayısının pazar günü 93 bin 814 olarak kayıtlara geçmesiyle 100 binin altına düşüldü.

'Umarım bu yörüngede aşağı inmeye devam edecek' diyerek bu düşüşün bir başlangıç olduğunu belirten Fauci, vakaların 10 binin altına indiğini görmek istediğini belirtti.

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Koşullar iyileşme eğiliminde olunca normalleşme duygusunun arttığını kabul eden Fauci pandemiyle mücadelenin bitmediğin altını çizdi. Fauci sözlerine şöyle devam etti;

'Pek çok açıdan vaktinden önce zafer ilan etmemeye dikkat etmeliyiz. Hala aşı olmaya uygun olduğu halde aşılanmamış yaklaşık 68 milyon insanımız var.'

Son dakika... ABDli uzmanlardan şartlı normalleşmeye yeşil ışık

HER 2 KİŞİDEN 1'İ TAM AŞILI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre ABD nüfusunun yaklaşık %56,4'ü Covid-19'a karşı tam aşılandı.

Uzmanlar, virüsün yayılmasını kontrol etmek için gereken aşı yüzdesinin tam olarak ne olduğu konusunda bir fikir birliğine ulaşmış değil.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü profesörü Dr. William Schaffner, 'Henüz o noktaya geldik diyemeyiz. Aşı oranlarının düşük olduğu yerlerde bu virüs devam edebilir' derken Fauci nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanması gerekeceğini söyledi.

Pek çok uzman yaklaşan kış tatillerinde hastalığın yayılma potansiyeline dikkat çekip bu tatil sezonunda hava yolculuğu için aşı zorunluluğunu getirilmesini destekliyor.

Fauci pazar günkü konuşmasında bu konuya yer vermezken, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi Acil Tıp Profesörü Dr. Esther Choo 'Şimdi hava ulaşımı için zorunluluğu getirme zamanıdır. Çabuk olmalıyız çünkü insanlar şu anda sonbahar ve kış tatilleri için planlar yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Fauci