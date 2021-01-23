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Son dakika! ABD'li ünlü televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti!
Son dakika haberine göre ABD'nin televizyonlarda en uzun süre görev yapan isimlerinden biri olan, ünlü talk şov sunucusu Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti.
Gelen son dakika bilgisine göre ABD'li ünlü talk şov sunucusu Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti.
ABD televizyonlarında uzun soluklu programlar yapan ve talk şov formatının en usta isimlerinden olan King'in 3 haftadır hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğü bildirildi.
Larry Kİng'in hayatını kaybettiği bilgisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
January 23, 2021
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