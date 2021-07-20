Son dakika: İşte ilk görüntüler! Kapsül dünyaya indi... Jeff Bezos'un uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldıktan sonra başarıyla dönüş yaptı.



Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor. Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik etti.

Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi olacak.

Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan aracın, 106 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.



İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Korhan Yelkenci CNN TÜRK’te şu açıklamalarda bulundu:

Aslında bir rekora daha imza atıyorlar. En genç ve en yaşlı kişiyi uzaya götürerek rekora imza atıyor. 15 denemenin sonunda gerçekleştiriyor. bu başka bir yarışın, alanın daha açılmasına ön ayak oluyor.

250 BİN DOLARA UZAY SEYAHATİ!

Tabii ki olanak sağlanabilir. Ama bu maliyetler, fiyatlar daha da aşağıya çekilecektir, daha çok talep olduğunda. Uçuşlar 10 dakika içinde gerçekleşiyor. Sonra hemen aşağıya iniyorsunuz. Önümüzdeki zamanlarda maliyetin düşeceğini düşünüyorum.

MİLYARDERLERİN UZAY YARIŞI



Daha farklı milyarderin uzaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Belki bu bir moda olur. Bu şekilde devam edeceğini zannediyorum. 100 km'yi geçtikten sonra çok az zamanları olacak. Bugüne kadar en geniş pencerelere sahip sistem. Paraşütlerle iniş gerçekleştirecekler. Uçuşun gerçekleşmesi için yukarı çıkıp yere sağ salim dönmesi gerekiyor.

Bundan sonraki hedeflerimiz ay ve Mars. Özel şirketlerin de bu işin içinde yer aldığı şirketler var. NASA bu şirketleri destekliyor.

Gayet güzel şekilde inebiliyor olmaları, yaşadıklarını herkesle paylaşacaklar. Videolarını da göreceğiz, o dakikalar da önemli.

SAĞLIK PROBLEMİ YAŞANMASIN DİYE HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Biraz sakinleşmeleri için, adrenalinin düşmesi için, normal havaya alışmaları için çeşitli süreçlerden geçecekler.

BEZOS DAHA FARKLI BİR ŞEY YAPAR MI UZAY YOLCULUĞU İLE İLGİLİ?

Roket sistemi çok gelişmiş. Artık roketleri çok rahatlıkla kullanılabilir bir şirketleri olduğunu da kanıtlamış durumda. Sanatçıları kullanarak, evrenin nasıl bir yer olduğuna dair fikirlerini dünyaya döndüklerinde gösterecekler.

İLERLEYEN YILLARDA BAŞKA GEZEGENLER İÇİN DE YOLCULUK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

Bunu 50 yıl içinde ay ve Mars'la ilgili çalışmaları daha ileri götürmüş olacağız. Bu gibi çalışmalar devam ediyor. İnsanlı uçuşlara gelince Mars'a 2030-2040 yıllarında insanlı uçuş gerçekleştirme olasılığı var. Diğer gezegenler için imkansız. Venüs ile ilgili. Çalışmalar var ama orası insan yaşamı için oldukça tehlikeli. Ay ve Mars ve bundan sonraki en yakın çalışma alanımız olacak gibi gözüküyor.

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