Son dakika: AB'den yeni Kovid kararı: Seyahatlerde aşılara 9 ay limiti geliyor!

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Dünyanın neredeyse tümünde geçerli olan ve uluslararası seyahatlerde kullanılan aşı pasaportlarına Avrupa Birliği'nden güncelleme geliyor!

AB Komisyonu'nun bugün aldığı karara göre AB üyesi ülkeler arasında seyahat edebilmek için gerekli olan aşı pasaportlarında aşıların geçerlilik süresinin 9 ay kabul edilmesi ve aşı sertifikalarında hatırlatma dozlarının kontrol edilmesinin planlandığı belirtildi.

Avrupa'yı etkisi altına alan yeni dalga ve vaka sayılarında yaşanan önlemez artış birçok Avrupa ülkesini yeni önlemler almaya itmiş, DSÖ ise kıtayı salgının yeni merkez üssü olduğunu açıklamıştı.

AB'nin aldığı yeni karara göre artık iki doz aşılı olmak da üye ülkeler arasındaki seyahat için yeterli olmayacak. AB, ikinci doz aşının üstünden geçen 9 aydan sonra Avrupa Birliği vatandaşlarından üçüncü bir doz, yani takviye dozu talep edecek.

Bu kritik önemdeki açıklama AB Komisyonu üyesi Didier Reynders tarafından yapıldı. Didier Reynders düzenlenen basın toplantısında "Avrupa Kovid sertifikası için 9 aylık bir geçerlilik süresi tasarlıyoruz, bu sürenin sonunda ise hatırlatma dozu olmadan bu aşı pasaportunun geçerliliği olmayacak." ifadesini kullandı.

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Avrupa Hastalık Önleme Merkezi (ECDC) talimatnamesinde yer alacak karar hatırlatma dozu için tanınan 6 aylık süreye 3 ay daha ekliyor ve bu 3 aylık ek sürede ülkelere aşılama kampanyalarını düzenleme fırsatı sağlıyor.

Aşılara zaman limiti konulan yeni uygulamanın bugün açıklanması bekleniyor. Seyahatlerde aşı olanlara öncelik verilmesini isteyen AB Komisyonu'nun kararı şimdilik bağlayıcı olmayacak ve sadece tavsiye niteliği taşıyacak. Söz konusu kararın 1 Mart'tan itibaren uygulanması öngörülüyor. Yeni uygulamada, aşı olmamışlarsa 6-17 yaşındaki çocuklar için negatif PCR test ibraz edilmesinin istenmesi önerilecek.