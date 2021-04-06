Son dakika: AB Başkanları'ndan Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün AB ile gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen ve Michel, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN ZİYARET

AB başkanları, uzun zamandır beklenen ziyareti, Türkiye'yle ilişkilerdeki "pozitif ivmeyi" ilerletme hedefi koyan 25-26 Mart'ta AB Liderler Zirvesi'nin hemen öncesinde gerçekleştirdi.

Michel ve von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde ana başlıkların, göç konusunda iş birliği ve 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, halklar arası temaslar kapsamında vize serbestisi, üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması ve stratejik iş birliği ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları oldu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZE İVME KATMAK İÇİN GELDİK"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen von der Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük." diye konuştu.

Erdoğan'la görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını belirten von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini gerektiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasının benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak." dedi.

KONSEY BAŞKANI MİCHEL: AB'NİN ÇIKARI TÜRKİYE İLE POZİTİF İLİŞKİLERDEDİR

AB Konseyi Başkanı Michel, kritik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" dedi

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