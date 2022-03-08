Son dakika: AB'den Rusya'yı sarsacak planı! 2030'a kadar tamamen kopacak

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Planın hayata geçirilmesiyle Rus gazına bağımlılığın bu yıl sonuna kadar üçte iki oranında azaltılabileceği ön görülüyor. Avrupa Komisyonu bu planla 2030'da Rus gazıyla bağlarını tamamen koparabileceğini tahmin ediyor.



"BİZİ TEHDİT EDEN BİR TEDARİKÇİYE GÜVENEMEYİZ"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rus petrolü, kömürü ve gazından bağımsız olmalıyız. Bizi açıkça tehdit eden bir tedarikçiye güvenemeyiz. Artan enerji fiyatlarının etkisini azaltmak, önümüzdeki kış için gaz arzımızı çeşitlendirmek ve temiz enerji geçişini hızlandırmak için şimdi harekete geçmeliyiz."



