Son dakika... AB'den Rusya'ya yeni yaptırım

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AB üyesi ülkelerin büyükelçileri Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda anlaşmaya vardı.

AB dönem Başkanı Çekya, kararın Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesi sonrası alındığının altını çizdi.

Kararın yazılı olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

Kararı memnuniyet ile karşıladığını belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şu değerlendirmede bulundu;

'Putin'in düzmece referandumunu ve Ukrayna'da herhangi bir ilhakı asla kabul etmeyeceğiz.'