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Son dakika... AB'den Rusya'ya yeni yaptırım

Güncelleme Tarihi:

#AB#Rusya#Dünya
Son dakika... ABden Rusyaya yeni yaptırım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 12:25

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı. Söz konusu pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

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AB üyesi ülkelerin büyükelçileri Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda anlaşmaya vardı.

AB dönem Başkanı Çekya, kararın Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesi sonrası alındığının altını çizdi.

Kararın yazılı olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Söz konusu pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

Kararı memnuniyet ile karşıladığını belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şu değerlendirmede bulundu;

'Putin'in düzmece referandumunu ve Ukrayna'da herhangi bir ilhakı asla kabul etmeyeceğiz.'

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#AB#Rusya#Dünya

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