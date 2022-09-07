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Son dakika... AB'den flaş Rusya açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#AB#Dünya
Son dakika... ABden flaş Rusya açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 14:38

AB, Ukrayna'ya beş milyar euroluk mali yardım için ilk adımı attı. Açıklama AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Layen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerinin de altını çizdi.

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken AB'den yeni bir hamle geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini duyurdu.

Leyen, üye devletlerin Moskova'yı Ukrayna'yı işgalinden dolayı cezalandırma önlemlerinin bir parçası olarak Rus doğalgaz ithalatında bir fiyat sınırı üzerinde anlaşmalarını önerdi.

Layen gazetecilere verdiği demeçte, 'Buradaki amaç çok açık. Putin'in Ukrayna'ya karşı bu acımasız savaşı finanse etmek için kullandığı Rusya'nın gelirlerini kesmeliyiz' dedi.

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BATI'YA GAZ UYARISI: ARZI KESERİZ

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz saatlerde Batı'ya bu konu hakkında uyarıda bulunmuştu.

Putin, Rusya'nın petrol ve gaz ihracatına tavan fiyat uygulanırsa Rusya'nın enerji arzını keseceğini söyledi. Putin, Batı'yı böyle bir durumda ünlü bir Rus masalındaki kurt kuyruğu gibi 'dondurulacağı' konusunda uyardı. 

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Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Ukrayna'ya beş milyar avroluk mali yardım yapılmasını önerdi.

Komisyonun başkanı Ursula von der Leyen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'Ukrayna'daki durum tam desteğimizi gerektiriyor' dedi.

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#Ukrayna#AB#Dünya

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