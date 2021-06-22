Son dakika: AB'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek 'En son dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek' dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen von der Leyen, 'Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3,7 milyon Suriyeli mülteci var. Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu Konseyde gündeme getireceğim' ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen ayrıca yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Delta varyantının baskın bir varyant olduğunu vurgulayan von der Leyen, iyi olan kısmın mRNA teknolojisine dayanan aşılar ile AstraZeneca aşısının bu varyanta karşı da koruma sağlayabilmesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel ise, 'Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda muhteşem bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor' dedi.

Alman Şansölye ayrıca AB Zirvesi'nde Gümrük Birliği konusunun da ele alınacağını belirtti.

Merkel, UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'de oynanacak yarı final ve final maçlarının yerini değiştirme konusunun sorulması üzerine de Büyük Britanya'nın varyant bölgesi olması nedeniyle UEFA'nın sorumluluk çerçevesinde karar vereceğini umduğunu ancak yine de tribünlerin çok dolu olmasını doğru bulmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere hükümetinin bu konudaki gerekli hijyen önlemlerini mutlaka alacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Leyen, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, söz konusu görüşmede ikili ilişkilerde Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirtmişti.

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