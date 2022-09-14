Son dakika... AB'den flaş Rusya açıklaması

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen AB Moskova'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Bu konuda yeni açıklamalara imza atan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Rusya'ya yönelik yaptırımların kalıcı olduğunu söyledi.

Leyen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, yaptırımlar kalacak. İçinde bulunduğumuz zaman, teselli değil, kararlılık gösterme zamanıdır.'

'PUTİN BAŞARISIZ OLACAK'

Leyen, 'Bu bizim geleceğimize yönelik bir savaş. Bu otokrasiye karşı bir demokrasi mücadelesi. Putin başarısız olacak, Ukraynalılar kazanacak. Bugün cesaretin bir adı var onun adı da Ukrayna.' ifadelerini kullandı.

Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini açıklayan Leyen, ' Düşük maliyetle enerji üretiminden gelirlere bir sınır uygulanmasını öneriyoruz' dedi.

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Leyen, elektrik piyasasının yapılandırılması gerektiğini belirterek artık amaca uygun olmadığına inandığını söyledi.

Elektrik piyasasında geniş kapsamlı reform üzerinde çalışacaklarının altını çizen Leyen, 'Savaştan faydalanarak olağanüstü karlar elde edilmesi yanlış, bu karlar ihtiyacı olanlara yönlendirilmeli' dedi.

HİDROJEN PAZARI İÇİN 3 MİLYAR EURO

'50 yıl önce yine bir fosil yakıt krizi yaşanmıştı' diyen Leyen, 'Yeni bir hidrojen pazarı oluşturmalıyız. Bu pazarın oluşması için 3 milyar euroluk bir yatırım yapacağız

Üye ülkelerden elektrik üretimini düşürmelerinin isteneceğini belirten Leyen, bu sayede fiyatların yükselmesinin önüne geçileceğini söyledi.

Konuşmasında Ukrayna'ya da değinen Leyen 'Ukrayna'nın AB ortak pazarına erişimini mümkün hale getireceğiz' dedi.