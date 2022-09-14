Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... AB'den flaş Rusya açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#AB#Dünya
Son dakika... ABden flaş Rusya açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 11:34

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Rusya'ya yönelik yaptırımların kalıcı olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen AB Moskova'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Bu konuda yeni açıklamalara imza atan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Rusya'ya yönelik yaptırımların kalıcı olduğunu söyledi.

Leyen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, yaptırımlar kalacak. İçinde bulunduğumuz zaman, teselli değil, kararlılık gösterme zamanıdır.'

'PUTİN BAŞARISIZ OLACAK'

Leyen, 'Bu bizim geleceğimize yönelik bir savaş. Bu otokrasiye karşı bir demokrasi mücadelesi. Putin başarısız olacak, Ukraynalılar kazanacak. Bugün cesaretin bir adı var onun adı da Ukrayna.' ifadelerini kullandı.

Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini açıklayan Leyen, ' Düşük maliyetle enerji üretiminden gelirlere bir sınır uygulanmasını öneriyoruz' dedi.

Haberin Devamı

Leyen, elektrik piyasasının yapılandırılması gerektiğini belirterek artık amaca uygun olmadığına inandığını söyledi.

Elektrik piyasasında geniş kapsamlı reform üzerinde çalışacaklarının altını çizen Leyen, 'Savaştan faydalanarak olağanüstü karlar elde edilmesi yanlış, bu karlar ihtiyacı olanlara yönlendirilmeli' dedi.

HİDROJEN PAZARI İÇİN 3 MİLYAR EURO

'50 yıl önce yine bir fosil yakıt krizi yaşanmıştı' diyen Leyen, 'Yeni bir hidrojen pazarı oluşturmalıyız. Bu pazarın oluşması için 3 milyar euroluk bir yatırım yapacağız

Üye ülkelerden elektrik üretimini düşürmelerinin isteneceğini belirten Leyen, bu sayede fiyatların yükselmesinin önüne geçileceğini söyledi.

Konuşmasında Ukrayna'ya da değinen Leyen 'Ukrayna'nın AB ortak pazarına erişimini mümkün hale getireceğiz' dedi.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan flaş Melitopol iddiası... Rus birlikleri böyle teslim olduUkrayna'dan flaş Melitopol iddiası... Rus birlikleri böyle teslim olduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Rus basınından dikkat çeken iddia: Putin tuzağa düşürüldüRus basınından dikkat çeken iddia: Putin tuzağa düşürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#AB#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan