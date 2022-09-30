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Son dakika... Rusya'nın ilhak kararına tepki yağıyor! AB'nin kınamasının ardından ABD ve İngiltere'den peş peşe yaptırım açıklamaları

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#AB#Rusya#Dünya
Son dakika... Rusyanın ilhak kararına tepki yağıyor ABnin kınamasının ardından ABD ve İngiltereden peş peşe yaptırım açıklamaları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 15:58

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesi sonrası '4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz' açıklaması yayınladı. AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirileceğinin de altını çizdi. AB'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra ABD ve İngiltere de peş peşe açıklamalar yaptı ve Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım daha açıkladı. ABD Başkanı Biden uluslararası kamuoyunu Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak etme kararını kınamaya davet etti.

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Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesi sonrası tüm dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. En sert tepki ve kınama ise Avrupa ülkelerinden yapılan ortak açıklamayla geldi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak."

AB, açıklamasının devamında Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağının altını çizdi ve Ukrayna'ya güçlü desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklama, 27 üye ülkenin liderlerinin imzasını taşıyor.

Son dakika... Rusyanın ilhak kararına tepki yağıyor ABnin kınamasının ardından ABD ve İngiltereden peş peşe yaptırım açıklamaları
Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarının tamamı haritada böyle görünüyor

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AÇIKLAMAYI VON DER LEYEN PAYLAŞTI

AB'nin açıklamasını tüm üye ülkeler adına Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından paylaşarak yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni kasten baltalayarak ve Ukrayna'nın temel bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını, BM tüzüğü ve uluslararası hukukta yer alan temel ilkeleri açıkça ihlal ederek, küresel güvenliği riske atıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal etmesinin bahanesi olarak tasarladığı yasa dışı referandumu ve bunların tahrif edilmiş ve yasa dışı sonuçlarını asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Bu yasadışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar hükümsüzdür ve herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz. Kırım, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'dır. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bu yasadışı ilhakı kesin olarak reddetmeye çağırıyoruz."

Son dakika... Rusyanın ilhak kararına tepki yağıyor ABnin kınamasının ardından ABD ve İngiltereden peş peşe yaptırım açıklamaları
BATI'DAN PEŞ PEŞE TEPKİLER: TANIMIYORUZ

Ukrayna ve Batı, oylamaları “düzmece” diye tanımlıyor ve sonuçların asla tanınmayacağını vurguluyor.

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ABD Başkanı Joe Biden bu sabah yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin “asla, asla, asla” tanımayacağını söylemişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna'nın yüzde 15'inden fazlasını ilhak etmesini protesto etmek için ilhak töreninin hemen ardından Rusya'nın Londra büyükelçisini çağırdı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Rusya'nın kaba kuvvet kullanarak aldığı kararın uluslararası hukuku değiştirmeyeceğini vurguladı ve referandum sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

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İsrail de Rusya'nın ilhak kararını protesto eden ülkeler arasına katıldı. İsrail'den yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme eyleminin kabul edilemez olduğu bildirildi.

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