Son dakika... Rusya'nın ilhak kararına tepki yağıyor! AB'nin kınamasının ardından ABD ve İngiltere'den peş peşe yaptırım açıklamaları

Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesi sonrası tüm dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. En sert tepki ve kınama ise Avrupa ülkelerinden yapılan ortak açıklamayla geldi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak."

AB, açıklamasının devamında Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağının altını çizdi ve Ukrayna'ya güçlü desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklama, 27 üye ülkenin liderlerinin imzasını taşıyor.

Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarının tamamı haritada böyle görünüyor

AÇIKLAMAYI VON DER LEYEN PAYLAŞTI

AB'nin açıklamasını tüm üye ülkeler adına Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından paylaşarak yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni kasten baltalayarak ve Ukrayna'nın temel bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını, BM tüzüğü ve uluslararası hukukta yer alan temel ilkeleri açıkça ihlal ederek, küresel güvenliği riske atıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal etmesinin bahanesi olarak tasarladığı yasa dışı referandumu ve bunların tahrif edilmiş ve yasa dışı sonuçlarını asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Bu yasadışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar hükümsüzdür ve herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz. Kırım, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'dır. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bu yasadışı ilhakı kesin olarak reddetmeye çağırıyoruz."

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.