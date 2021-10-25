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Son dakika: AB'den flaş koronavirüs ilacı açıklaması

#Koronavirüs#Merck#AB
Son dakika: ABden flaş koronavirüs ilacı açıklaması

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç gözlemcisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Merck'in geliştirdiği koronavirüs ilacının inceleme sürecinin başladığını duyurdu.

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ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüs ilacı için beklenen adımı atıldı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Avrupa Birliği ilaç gözlemcisi EMA söz konusu ilacın incelenme sürecine start verdi.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan yapılan açıklamada 'EMA'nın insan ilaçları komitesi (CHMP), yetişkinlerde Covid-19 tedavisi için söz konusu ilacın incelemesine başladı' ifadeleri yer aldı.

AŞININ AKSİNE ORAYI HEDEF ALACAK

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

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Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunşa mücadele ediyor.

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EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.

Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.

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