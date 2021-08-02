Son dakika: ABD'den yeni 'Wuhan' raporu... Sızıntı tarihini açıkladılar!

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsün nerede ve nasıl çıktığına dair hala elimizde kesin bir bilgi yok.

Salgının başından beri gündemden düşmeyen Wuhan'daki Viroloji laboratuvarı yeni bir rapor ile yeniden tartışmaların odağında.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçileri tarafından hazırlanan rapor, salgının bu laboratuvardan sızdığı iddiasını yineledi ve bu sefer kesin bir tarih de verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, virüs laboratuvardan 12 Eylül 2019'dan önce kaçtı ve kentte yayılmaya başladı.

Açık kaynak verilerine bakıldığında bu tarihten sonra kentteki hastane yatışlarının artış gösterdiğinin altını çizen rapor, laboratuvarın veri tabanının internetten kaldırılması da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda ise Çin'in koronavirüs belgeleri sızmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberlere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı haberlere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.

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