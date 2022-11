ABD ve BM'den Türkiye'ye 'tahıl anlaşması' teşekkürü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi.



ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



Blinken ise Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.



Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre görüşmede Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve F-16 modernizasyonu da konuşuldu.

BM'DEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'NİN ÇABALARI İÇİN MİNNETTARIZ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına bugün yapılan açıklamada “Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatı için güvenli gemi seyrini kolaylaştırarak Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasına devam ettiğine ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır. (Genel Sekreter) Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar ve bu hayati gıda tedarik hattını açık tutmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı BM Koordinatörü Amir Abdulla ve ekibine teşekkür ediyor” denildi.

Secretary-General @antonioguterres warmly welcomes the announcement from the Russian Federation on its resumed participation in the implementation of the Black Sea Grain Initiative. 👇👇 https://t.co/G6Aq5p2zkU

Karadeniz Tahıl Girşimi’nde görev yapan BM Koordinatörü Amir M. Abdulla ise Rusya’nın devam etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek “Türkiye’nin çalışmaları için minnettarım. Girişimdeki tüm taraflarla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

I welcome the return of the Russian Federation to the implementation of the #BlackSeaGrainInitiative to facilitate exports of food and fertilizer from #Ukraine. Grateful for the Turkish facilitation. Looking forward to working again with all parties in the Initiative.