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ABD ve BM'den Türkiye'ye 'tahıl anlaşması' teşekkürü

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#ABD#Çavuşoğlu#Tahıl Anlaşması
ABD ve BMden Türkiyeye tahıl anlaşması teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 17:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanların görüşmede tahıl anlaşmasını ele aldığı ve Blinken'in Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği öğrenildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres adına yapılan açıklamada da "Türkiye’nin diplomatik çabaları için minnettar" olduğu belirtildi.

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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Blinken ise Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre görüşmede Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve F-16 modernizasyonu da konuşuldu.

BM'DEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'NİN ÇABALARI İÇİN MİNNETTARIZ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına bugün yapılan açıklamada “Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatı için güvenli gemi seyrini kolaylaştırarak Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasına devam ettiğine ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır. (Genel Sekreter) Türkiye'nin diplomatik çabaları için minnettar ve bu hayati gıda tedarik hattını açık tutmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı BM Koordinatörü Amir Abdulla ve ekibine teşekkür ediyor” denildi.

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Karadeniz Tahıl Girşimi’nde görev yapan BM Koordinatörü Amir M. Abdulla ise Rusya’nın devam etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek “Türkiye’nin çalışmaları için minnettarım. Girişimdeki tüm taraflarla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

 

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