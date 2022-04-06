Son dakika... ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

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Putin'in emri ile 24 Nisan sabahı başlayan Ukrayna savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle pek çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygularken ABD'den yeni bir adım geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD, Rusya'nın en büyük kamu ve özel finans kuruluşları olan Sberbank ve Alfa Bank'a 'tam blokaj' kararı aldı ve Rusya'daki tüm yeni ABD yatırımlarının yasaklandığını açıkladı.

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızına da Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Açıklamada aile üyelerinin Putin'in servetini saklamak için kullanıldığı iddiasına yer verildi.

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PUTİN'DEN 'VİZE' HAMLESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan ülkelerin vatandaşlarına vize kısıtlamaları getiren bir kararnameyi imzalamıştı.

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Putin'in kararnameyi imzalaması sonrası yeni yaptırım resmen yürürlüğe girdi. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan bir kararnameye göre AB ülkelerinin yanı sıra Danimarka, Norveç, İzlanda ve Lihteştayn’a da vizeler zorlaştırıldı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.