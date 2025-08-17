Son dakika: ABD'den Rusya açıklaması: Bazı tavizler verdi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından Rusya'nın bazı toprak tavizleri verdiğini açıkladı.

Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

Witkoff, yaptığı açıklamada Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'a atıfta bulunarak "Rusya, Ukrayna'nın beş bölgesiyle ilgili bazı tavizler verdi. Trump ve Putin, Ukrayna için güçlü güvenlik önemleri konusunda anlaştı. Yarın Trump ve Zelenski görüşmesinde toprak konusu görüşülecek. Umarım bu süreci atlatıp hemen bazı kararlar alırız." dedi.

Rusya'nın tutumunun önceki görüşmelerden farklı olduğunu ancak henüz tam bir barış anlaşması için yeterli olmadığını söyleyen Witkoff, "Görüşme önemliydi ancak yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Önemli olan, nihai barış anlaşmasına varmak için tavırlarındaki az da olsa yumuşama görmeye başlamış olmamızdı" ifadesini kullandı.

Trump-Putin görüşmesinde savaşın sona ermesi için ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Witkoff, "Görüşmede, Başkan Trump'ın da odaklandığı barış anlaşması için gerekli olan diğer tüm unsurlar konusunda ilerleme kaydedildi. Ateşkes için aşılması gereken her türlü sorunu aştık. Savaşı çok hızlı bir şekilde kalıcı olarak sona erdirecek bir barış anlaşması üzerinde anlaşmaya varmakta kararlıyız." sözlerini ifadesine ekledi.

Trump ile Putin, Cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: TAVİZLER VERMELERİ GEREKECEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın tavizler vermesi gerekeceğini söyledi.

Anlaşmaya varılmasının tek yolu olduğunu belirten Rubio, şöyle konuştu:



"Ukrayna ve Rusya'nın, barış anlaşmasına varabilmesi için tavizler vermeleri gerekecek. Anlaşmaya varmanın tek yolu, her iki tarafında bir şeyler alması ve her iki tarafın da bir şeyler vermesidir. İşte bu yüzden yarın Zelenski geliyor."

Rubio ayrıca, savaşı sona erdirmedeki kritik adımın, Rusya'nın kabul etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

"AB'YE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Donetsk bölgesinde başarı elde edemediğini savundu. Zelenski, "Putin'in Donetsk bölgesinde hiçbir başarısı yok. 12 yıldır burayı ele geçiremedi." ifadesini kullandı.

"Rus güçlerinin işgal edemediği topraklardan" vazgeçmeyeceğini söyleyen Zelenski, Trump'ın arabuluculuğunda Putin'le bizzat müzakereye açık olduğunu belirtti ve Rusya'dan bu yönde bir işaret almadıklarını kaydetti.

Zelenski, "Toprak meselesi çok önemli, bu konu yalnızca Ukrayna, ABD ve Rusya üçlü görüşmesinde Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından görüşülmeli. Rusya şimdiye kadar üçlü görüşmenin gerçekleşeceğine dair bir işaret vermedi. Eğer Rusya görüşmeyi reddederse, yeni yaptırımlar uygulanmalı" dedi.

Zelenski, Brüksel'de gazetilere yaptığı açıklamada ayrıca "güvenlik garantileri kapsamında Avrupa Birliği'ne (AB) girmeyi düşünüyoruz" açıklaması yaptı.

TRUMP: BU SAVAŞ ASLA OLMAMALIYDI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşım ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın "asla" başlamaması gerektiğini savundu.

Trump, 24 şubat 2022'de başlayan savaş için eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçladı.

Medyada çıkan haberlere de ateş püsküren Trump, paylaşımında "Sahte haberlerin benimle ilgili gerçeği bu kadar şiddetli bir şekilde çarpıtması inanılmaz. Benim hakkımda dürüstçe yazmalarını veya haber yapmalarını sağlayacak hiçbir şey söyleyemem. Alaska'da Biden'ın aptal savaşı için harika bir toplantı yaptım. Bu savaş asla olmamalıydı" dedi.

"Rusya'da büyük ilerleme kaydettim" ifadesini kullanan Trump, hangi kararı alırsa alsın Demokratlar tarafından eleştirileceğini söyledi.

Trump ayrıca, bir Truth Social medya kullanıcısının kendisine verdiği "Ukrayna, Rusya'ya bazı topraklarını kaybetmeye razı olmalı. Aksi takdirde savaş ne kadar uzun sürerse, o kadar fazla toprak kaybedecekler" yanıtını sayfasında paylaştı.