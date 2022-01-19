Son dakika... ABD'den Putin'e flaş çağrı: Barışçıl yolu seçmeli!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim Mardin’de zincirleme kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı varTürkiye kara teslim! Mardin’de zincirleme kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var#Trafik
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Konyada Serdar Gürlere büyük tepki O sözleri olay oldu...Konya'da Serdar Gürler'e büyük tepki! O sözleri olay oldu...#Serdar Gürler
Kar esareti 54 yıl sonra ilkKar esareti! 54 yıl sonra ilk#Kar
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
DSÖden yeni varyant uyarısı geldi İşte en riskli grup...DSÖ'den yeni varyant uyarısı geldi! İşte en riskli grup...#DSÖ
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Hrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: 15 Eksik Yıl bayrağı asıldıHrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: '15 Eksik Yıl' bayrağı asıldı#Hrant Dink
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Kâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülkeKâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülke#Papua Yeni Gine
Şaşırtan benzerlik Kardeşlerimi bulun banaŞaşırtan benzerlik! 'Kardeşlerimi bulun bana'#Mia
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... ABD'den Putin'e flaş çağrı: Barışçıl yolu seçmeli!

#ABD#Rusya#Dünya
Son dakika... ABDden Putine flaş çağrı: Barışçıl yolu seçmeli

Ukrayna'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'barışçıl bir yol' seçmeye çağırdı.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında. Bölgedeki yüksek tansiyon sürerken ABD'den yeni bir çağrı geldi.

Ukrayna'ya destek için ülkeyi ziyeret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'barışçıl bir yol' seçmeye çağırdı.

Blinken'ın bu açıklamasının Rus mevkidaşı Lavrov ile Cenevre'deki görüşmesinden iki gün önce gelmesi dikkat çekti.

Ukrayna'daki ABD büyükelçiliğinde konuşan Blinken, 'Bunu diplomatik ve barışçıl bir yolda tutabileceğimizi kuvvetle umuyorum, ancak nihayetinde bu Başkan Putin'in kararı olacak' dedi.

Blinken, Kiev'e yaptığı ziyarette Putin'in Ukrayna sınırına daha fazla birlik gönderebileceğini iddia etti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bu gücü çok kısa sürede daha da artırma planlarının olduğunu biliyoruz ve bu da Başkan Putin'e çok kısa sürede Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunma şansı veriyor.'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

NATO ve Biden yönetimi alarma geçti Rusya nükleer füzeleri devreye sokabilir...NATO ve Biden yönetimi alarma geçti! Rusya nükleer füzeleri devreye sokabilir...Haberi görüntüle

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem