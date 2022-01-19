Son dakika... ABD'den Putin'e flaş çağrı: Barışçıl yolu seçmeli!

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Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında. Bölgedeki yüksek tansiyon sürerken ABD'den yeni bir çağrı geldi.

Ukrayna'ya destek için ülkeyi ziyeret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'barışçıl bir yol' seçmeye çağırdı.

Blinken'ın bu açıklamasının Rus mevkidaşı Lavrov ile Cenevre'deki görüşmesinden iki gün önce gelmesi dikkat çekti.

Ukrayna'daki ABD büyükelçiliğinde konuşan Blinken, 'Bunu diplomatik ve barışçıl bir yolda tutabileceğimizi kuvvetle umuyorum, ancak nihayetinde bu Başkan Putin'in kararı olacak' dedi.

Blinken, Kiev'e yaptığı ziyarette Putin'in Ukrayna sınırına daha fazla birlik gönderebileceğini iddia etti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bu gücü çok kısa sürede daha da artırma planlarının olduğunu biliyoruz ve bu da Başkan Putin'e çok kısa sürede Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunma şansı veriyor.'

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.