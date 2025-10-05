Trump, Netanyahu'nun bombardımanı durduracağını duyurdu! ABD'den Gazze açıklaması: 'Savaşın henüz sonu değil!'

Haberin Devamı

Trump'ın Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi için yaptığı teklife dair değerlendirmede bulunan Rubio, "Gazze'deki savaşın henüz sonu değil, yapılması gereken birkaç iş var" dedi.

ABD’nin üst düzey diplomatlarından Marco Rubio, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini belirtti. Rubio, Trump’ın Gazze planını açıklamasının ardından atılan adımlara rağmen çatışmaların sürdüğünü vurguladı.

NBC’nin Meet the Press programına katılan Rubio, Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması konusunda teknik görüşmelerin lojistik açıdan nasıl ilerleyeceğinin kısa sürede netleşeceğini ifade etti. Hamas’ın bu süreçte ciddi olup olmadığının da yakında anlaşılacağını kaydeden Rubio, ABD’nin esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ettiğini yineledi.

Rubio ayrıca, Trump’ın açıkladığı planın ikinci aşamasında yer alan silahsızlanma ve terhis konularının da kolayca hayata geçirilemeyeceğini dile getirerek, “Bu zor olacak” diye ekledi.

TRUMP'TAN HAMAS DEĞERLENDİRMESİ

Rubio'dan kısa süre sonra ABD basınına açıklamalarda bulunan Trump ise Hamas’ın Gazze’deki iktidarı devretmeyi reddetmesi halinde “tamamen yok olma” tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

CNN International'a demeç veren Trump, önerdiği ateşkes planını ilerletmek için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, Hamas’ın "iktidarda kalmakta ısrar etmesi" durumunda ne olacağı sorusuna “Tam bir yok oluş!” ifadesiyle karşılık verdi. Basın mensupları Trump'a, Senatör Lindsey Graham’ın, Hamas'ın “silahsızlanmayı reddettiği, Gazze’yi Filistin kontrolünde tutmakta ısrar ettiği ve rehinelerin serbest bırakılmasını müzakerelere bağladığı” yönündeki değerlendirmesi soruldu.

Trump, Graham'in Hamas'a yönelik suçlamalarına ilişkin, “Öğreneceğiz. Bunu ancak zaman gösterecek!” değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı, Hamas’ın ciddi olup olmadığının yakında netleşeceğini ifade etti.

Ateşkes planının hayata geçmesi konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Trump, bunun için çok çalıştığını bildirdi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki bombardımanın sonlandırılması ve kendisinin ortaya koyduğu "daha geniş vizyonun" desteklenmesi konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Gazze'deki yetkililer, bugün bölgede en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da ölü sayısını doğrularken, İsrail bombardımanlarının kentin farklı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

Trump’ın geçtiğimiz cuma günü İsrail’e “bombalamaları derhal durdurma” çağrısı yapmasına ve İsrail ile Hamas heyetlerinin ateşkes teklifini görüşmek üzere Mısır’a gitmesine rağmen saldırılar sürüyor.

CNN International'ın Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmelerin yarın Şarm el-Şeyh’te başlaması bekleniyor.

İSRAİL 1 GÜNDE 67 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 4 Ekim'deki bombardımanda en az 67 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Cumartesi günü Gazze kentindeki bir eve düzenlenen saldırıda ise çoğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede yaralıların sayısı da her geçen gün artıyor. El-Ahli Arap Hastanesi’nde görev yapan Dr. Fadel Naim, cumartesi günü 460’tan fazla hastaya müdahale ettiklerini belirtti. Naim, tıbbi ekiplerin personel, malzeme ve ilaç eksikliğine rağmen hayat kurtarmak için mücadele ettiğini vurguladı.

ÇOK AZ SAYIDA HASTANE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

El-Şiffa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Selmiye ise Gazze’de çok az sayıda hastanenin faaliyet gösterebildiğini ve bunların da yalnızca asgari düzeyde hizmet sunabildiğini söyledi. “Gazze’deki tıbbi ve insani durum her yönüyle felaket olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bakanlık, çok sayıda kişinin de yaşamını kalıcı şekilde etkileyecek yaralar aldığını, savaşın başlangıcından bu yana toplam 169 bin 583 kişinin yaralandığını açıkladı.