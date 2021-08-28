Son dakika: ABD'den flaş Taliban iddiası!

Dünya Afganistan'dan gelişmelere kilitlenmiş durumda...

Ülkenin başkenti Kabil'de zamana karşı verilen tahliye çalışmalarının kana bulanması bölgede gerginlik had safhada..

Saldırıyı üstlenen DEAŞ - Horasan (DEAŞ-H) için 'yeni saldırı hazırlığında' uyarıları gelirken ABD'den Taliban'ı suçlayan yeni iddialar geldi.

Pentagon sözcüsü John Kirby, Taliban'ın ilerleyişi sırasında pek çok hapishanedeki mahkumu serbest bıraktığını hatırlattı ve bunların içeresinde DEAŞ-H üyelerinin de olduğunu belirtti.

Washington Times'ın haberine göre, Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Taliban tarafından ne kadar militanın serbest bırakıldığına dair kesin bir raporun ise henüz ellerinde bulunmadığını belirtti.

Söz konusu hapishanelerde Afgan güçlerinin sorumlu olduğunun altını çizen sözcü, 'Açıkçası her iki hapishaneyi de düşündüğünüzde mahkum sayıları binleri buluyor' dedi.

Perşembe günü gerçekleşen iki bombalı saldırıda 13 ABD askeride dahil 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ABD tarafından düzenlenen bir hava saldırı ile Biden verdiği misilleme sözünün ilk adımını atmış oldu.

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