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Son dakika... ABD'den flaş Rusya mesajı: Küresel güvenlik ve ekonomik riskleri doğuruyor

#ABD#Rusya#Dünya
Son dakika... ABDden flaş Rusya mesajı: Küresel güvenlik ve ekonomik riskleri doğuruyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Wang ile Ukrayna riskleri konusunda görüştü. Görüşmede Rusya'nın daha fazla saldırganlığından kaynaklanabilecek küresel güvenlik ve ekonomik risklerin altını çizildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Ukrayna hakkında görüştü.

Bakanlık sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, 'Sekreter Blinken, gerilimi azaltma ve diplomasinin ileriye dönük sorumlu yol olduğunu iletti' dedi.

Price, görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının küresel güvenlik ve ekonomik risklerin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz saatlerde Blinken, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'nın sunduğu güvenlik teklifine yazılı yanıt verdiğini bildirmişti.

Blinken, "ABD'nin yanıtı ileriye dönük ciddi bir diplomatik yol oluşturuyor. Gönderdiğimiz metin, ABD'nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın Rusya'nın güvenlik tehdidine yol açan eylemleri hakkındaki endişeleri, Rusya'nın gündeme getirdiği endişelerin ilkeli ve pragmatik bir değerlendirmesini ve ortak bir zemin bulmak için yapabileceğimiz alanlar hakkında kendi önerilerimizi içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.

 

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#ABD#Rusya#Dünya

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