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Son dakika... ABD'den flaş Rusya açıklaması: Savaş başlatmak için gönderilmedi!

#ABD#Rusya#Dünya
Son dakika... ABDden flaş Rusya açıklaması: Savaş başlatmak için gönderilmedi

Avrupa'ya binlerce asker gönderen ABD'den yeni açıklamalar geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD açıklamasında söz konusu birliklerin Rusya ile bir savaş çıkarma amacı ile gönderilmediğinin altı çizildi.

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Almanya ve Doğu Avrupa'ya 3 bin ek asker konuşlandırma kararı alan ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Fox News'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Başkan, ABD'nin Ukrayna'da Rusya ile bir savaş başlatmak veya savaşmak için güç göndermediği konusunda aylardır net. NATO bölgesini savunmak için Avrupa'ya kuvvet gönderdik.'

Son dakika... ABDden flaş Rusya açıklaması: Savaş başlatmak için gönderilmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya'da konuşlu bin askerin Romanya'ya kaydırılacağını açıklamıştı.

ABD'nin Polonya'da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor.

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