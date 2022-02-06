Son dakika... ABD'den flaş Rusya açıklaması: Savaş başlatmak için gönderilmedi!

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Almanya ve Doğu Avrupa'ya 3 bin ek asker konuşlandırma kararı alan ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Fox News'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Başkan, ABD'nin Ukrayna'da Rusya ile bir savaş başlatmak veya savaşmak için güç göndermediği konusunda aylardır net. NATO bölgesini savunmak için Avrupa'ya kuvvet gönderdik.'