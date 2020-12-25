MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika...ABD'den flaş karar
GeriDünya Son dakika...ABD'den flaş karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 25.12.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son dakika...ABD'den flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika...ABD'den flaş karar
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberleri...ABD'li yetkililerden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların koronavirüs testlerinin negatif olması şartı getirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'den seyahatlerle ilgili bir düzenleme yaptı.

Buna göre, İngiltere'den ABD'ye uçacak tüm yolculardan Kovid-19 test sonuçları talep edilecek ve uygulama pazartesi günü başlayacak.
CDC açıklamasında, "(Uluslararası uçuşlarla ilgili) Bu ilave test şartı, Amerikan halkının sağlık ve güvenliğinin korunmasını destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda, İngiltere'den ABD'ye uçacak yolcuların son 3 gün içerisinde Kovid-19 testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması gerekiyor.

Yolcuların söz konusu test sonuçlarını uçuştan önce seyahat edecekleri hava yolu firmasına yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak.
Ayrıca PCR testinin yanı sıra antikor testi de kabul edilecek.

NEW YORK DA AYNI ŞARTI GETİRMİŞTİ

Hafta içinde New York kenti, İngiltere'den gelecek yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirmişti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle