Son dakika... ABD’den flaş hamle! İsrail’de tahliye izni... 'İran'ı vuracak İHA'lar hazır'

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, büyükelçilik çalışanlarına yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Huckabee, büyükelçilik personeline yaptığı bilgilendirmede, “Ayrılmak isteyenler bugün ayrılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Huckabee'nin uyarısının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik risklerini gerekçe göstererek İsrail’e yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık, İsrail’deki ABD misyonundaki görevi zorunlu olmayan personel ile aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarına izin verildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, kararın mevcut güvenlik gelişmeleri doğrultusunda alındığı vurgulandı. Açıklamada, sürecin “son güvenlik olayları ve durumun güncellenmiş değerlendirmesi ışığında” şekillendiği ifade edildi.

ABD yönetimi, bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğünü de belirtti.

İRAN'I VURACAK İHA'LAR HAZIR

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası bir saldırı kararı alması durumunda, kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) kullanıma hazır hale getirildiğini öne sürdü.

“GÖREV GÜCÜ AKREP” HAZIR BEKLETİLİYOR

Bloomberg’in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) çalışmalarını yoğunlaştırdığı “Görev Gücü Akrep” (Task Force Scorpion) adlı İHA birimi, operasyonel kapasiteye ulaştı. Söz konusu birimin, deneysel bir ABD askeri İHA programından geliştirilerek aktif hale getirildiği belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, birimin artık göreve hazır olduğunu bildirdi. Hawkins, “Geçen yıl, savaşçılarımızı sürekli gelişen yeni savaş insansız hava aracı yetenekleriyle hızla donatmak için bu filoyu kurduk” dedi.

2003’TEN BU YANA EN BÜYÜK YIĞINAK

Tek yönlü saldırı kapasitesine sahip İHA biriminin, Trump’ın İran’ı nükleer programı konusunda müzakerelere zorlamak amacıyla oluşturduğu askeri baskı stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi. Bu kapsamda söz konusu konuşlanma, 2003 Irak işgalinden bu yana bölgedeki en büyük ABD askeri yığınaklarından biri olarak değerlendirildi.

USS SANTA BARBARA’DA TEST EDİLDİ

Birliğe ait İHA’lardan birinin, Aralık ortasında ABD Donanması’na bağlı kıyı muharebe gemilerinden USS Santa Barbara’nın uçuş güvertesinden Arap Körfezi’nde başarıyla test edildiği aktarıldı.

MALİYETİ 35 BİN DOLAR

Haberde, düşük maliyetli kamikaze İHA’ların her birinin yaklaşık 35 bin dolar üretim maliyetine sahip olduğu vurgulandı. LUCAS adı verilen bu sistemlerin, Arizona merkezli SpektreWorks tarafından üretildiği kaydedildi. İHA’ların tek yönlü saldırılar, keşif görevleri ve deniz operasyonlarında kullanılabildiği, geniş menzile sahip olduğu ve otonom çalışacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

“ABD ORDUSU PAHALI SİSTEMLERDEN UZAKLAŞIYOR”

Forecast International savunma analisti Anna Miskelley, bu gelişmenin ABD ordusunun yüksek maliyetli sistemlere bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası olduğunu söyledi. Miskelley, bunun “yüksek kayıpların yaşandığı sürü temelli çatışmalarda, milyonlarca dolarlık platformlara olan bağımlılıktan uzaklaşma” anlamına geldiğini ifade etti.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ise Cenevre’de devam ettiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, iki tarafın ilerleme kaydettiğini ve yeni bir görüşme turunun “çok yakında”, muhtemelen “yaklaşık bir hafta içinde” yapılabileceğini söyledi.

“SERT HEDEFLERDE SINIRLI ETKİ”

Uzmanlar, yaklaşık 18 kilogram (40 pound) yük kapasitesine sahip İHA’ların İran’ın güçlendirilmiş hedeflerine karşı sınırlı etki yaratabileceğini belirtti. Hudson Enstitüsü analisti Bryan Clark ise, “Bu güç, İran’daki füze üretim tesisleri, yol ağları ve füze fırlatma sahaları gibi daha zayıf, dağınık hedeflere saldırmak için etkili bir yol olacaktır” dedi.

Bloomberg’e konuşan uzmanlar ayrıca, “Bu tür hedefleri yok etmek, ucuz insansız hava araçlarının gerçekleştirmeye çok uygun olduğu çok sayıda dağınık saldırı gerektirir. İran’ın artık çok fazla hava savunma ağı yok, bu yüzden çok fazlasını düşüremeyebilirler” değerlendirmesinde bulundu.