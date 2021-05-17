Son dakika... ABD'den flaş 'Hamas' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken ayrıca ABD'nin İsrail'den söz konusu saldırıya ilişkin iddiaları hakkında ek detaylar talep ettiğinin altını çizdi.

Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD'li diplomat, tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı.

Blinken, bu konuda büyük sorumluluğun İsrail'in omuzlarında olduğunun altını çizdi.

Blinken, ABD'nin artan şiddetten dolayı endişe duymaya devam ettiğini ve düşmanlıkları sona erdirmek için sahnenin arkasında "yoğun bir şekilde" çalıştığını sözlerine ekledi.

NETANYAHU 'MEŞRU HEDEF' DEMİŞTİ

İsrail güçleri cumartesi günü ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu 13 katlı bir binayı bombalamıştı.

İsrail bu saldırısı 'bina Hamas'a ev sahipliği yapıyor' iddiasıyla savunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da dün yaptığı açıklamada 'Bu bina tamamen meşru bir hedefti' ifadelerini kullanmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara